Após surto, navio atraca no Porto de Santos

O navio que ficou ancorado no litoral de Búzios, no Rio de Janeiro, por causa de um surto de infecção gastrointestinal que atingiu mais de 300 passageiros, atracou às 7h15 desta sexta-feira, 5, no Porto de Santos, litoral paulista.

Às 11 horas, a embarcação passava por nova inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os passageiros devem desembarcar em seguida. As bagagens já começaram a ser liberadas.

A saída de Búzios foi liberada na quinta-feira, 4, pela Anvisa depois que médicos constataram melhora no quadro dos doentes. A Anvisa havia proibido o desembarque até que fosse descartado o risco de contaminação. O transatlântico foi retido na quarta-feira, 3, depois que passageiros começaram a apresentar vômito e diarreia.

O navio Vision of The Seas, da empresa Royal Caribbean International, viajava com cerca de 2 mil passageiros e 700 tripulantes. A Anvisa informou que as amostras de água e alimento recolhidas pelos agentes serão examinadas pelo Laboratório Noel Nutels, no Rio. Os resultados devem sair na próxima semana.