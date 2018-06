Após temporal, mais de 7 mil continuam sem energia elétrica no RS

SÃO PAULO - Mais de 7 mil pessoas continuavam sem energia elétrica na manhã deste domingo, no Rio Grande do Sul devido ao temporal que atingiu o Estado entre sexta-feira, 22, e sábado, 23. O número de consumidores sem energia chegou a 64 mil.

Na área atendida pela AES Sul, 4.200 consumidores estavam com o serviço interrompido, por volta das 10 horas. Os municípios afetados são: Estrela, Sapucaia, Canoas, Montenegro, Dois Irmãos, São Leopoldo e Sapiranga. Equipes da empresa trabalham para normalizar o fornecimento de energia.

A Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) tem 3 mil clientes sem energia elétrica em pontos isolados da Região Metropolitana. A Rio Grande Energia (RGE) informou que o serviço não foi restabelecido apenas para alguns moradores de áreas mais isoladas.

As chuvas que caem desde sexta-feira à tarde no Rio Grande do Sul deixaram pelo menos 12 mortos, sendo 10 só no Vale dos Sinos. Outras 24 pessoas ficaram feridas. A chuva ainda derrubou postes e árvores e alagou vias. O forte temporal foi causado por uma frente fria vinda da Argentina.