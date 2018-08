Após tensão, imigrantes venezuelanos voltam a cruzar a fronteira em Roraima

PACARAIMA (RR) - Após o clima de tensão registrado no final de semana, a rotina na fronteira entre Brasil e Venezuela voltou à normalidade na manhã desta segunda-feira, 20. Imigrantes venezuelanos que buscam refúgio no País estão entrando tranquilamente em Pacaraima.

A reportagem do Estado apurou que o posto de triagem destinado ao controle de imigração está realizando as vacinas e demais procedimentos necessários para entrada em solo brasileiro. Além da organização na fronteira, o comércio do município de Pacaraima também já abriu as portas, assim como os órgãos públicos.

Governo tem nova reunião em Brasília

O presidente Michel Temer se reunirá às 15h desta segunda com seis ministros, além de presidentes de órgãos como Funai e Ibama, para voltar a debater a situação de Roraima. O governo já havia anunciado o reforço de agentes da Força Nacional para dar suporte na área de segurança para o Estado.