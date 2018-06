Após tentativas frustradas sob Lula, um novo momento Apesar de ainda não se saber muita coisa sobre o programa Brasil Sem Miséria, uma das prioridades do governo Dilma Rousseff, já é possível perceber que pretende resolver algumas questões que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva já havia tentado solucionar, sem sucesso. Quem acompanha o desenvolvimento do Bolsa Família deve lembrar, por exemplo, que, em 2009, o então ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, anunciou com estardalhaço um plano de qualificação profissional dos beneficiários daquele programa. Não deu em nada. Na mesma época surgiu uma campanha destinada a alcançar os grupos populacionais mais excluídos, mais miseráveis, que ainda não faziam parte do cadastro do Bolsa Família. Falou-se muito em moradores de rua, ciganos, interior da Amazônia. Também não deu em nada.