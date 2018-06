Após tiroteios, Linha Amarela do Rio tem novo bloqueio

RIO - A linha Amarela, uma das principais avenidas do Rio, que liga a zona norte à zona oeste, reabriu por volta das 8h50 desta quinta-feira, 1. A via foi fechada após um novo dia de tiroteios na favela Cidade de Deus, na região do Jacarepaguá. De acordo com a Polícia Militar (PM), a interdição ocorreu depois que uma viatura da corporação que passava na região foi atacada.

+ Cinco suspeitos e um PM morrem durante operações policiais no Rio

Segundo a PM, não havia operação policial na comunidade no momento do ataque. A Lamsa, concessionária que administra a via, informou que a via foi interditada por volta das 8h30. O trânsito ainda é intenso no local.

Na quarta-feira, 31, um tiroteio deixou deixou três mortos na Cidade de Deus. Na ocasião, agentes do 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio foram atacados pelos bandidos quando realizavam uma operação para combater o tráfico de drogas no Caminho do Outeiro. Em represália, traficantes da Linha Amarela atearam fogo em pneus, bloquearam o tráfego e dispararam fogos de artifício contra os motoristas que passavam pela via.

+ Forças Armadas fazem operação de combate a roubo de cargas e contrabando no Rio

O confronto começou quando policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus flagraram homens armados na localidade conhecida como Apartamentos. Houve tiroteio e os policiais prenderam Vinícius Guimarães da Silva, de 29 anos, foragido do sistema prisional. Os outros criminosos fugiram.

Logo depois, o comando da UPP, segundo a PM, soube que Rodolfo Pereira da Silva, o Rodolfinho, estava ferido e havia sido internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Baleado nesse primeiro tiroteio, acabou morrendo. Silva era apontado pela polícia como o segundo principal chefe do tráfico na Cidade de Deus. Foragido do sistema prisional, tinha quatro ordens de prisão.

A UPP Cidade de Deus foi inaugurada em 16 de fevereiro de 2009 e foi a segunda unidade instalada na cidade do Rio. A UPP foi montada para atender a uma população estimada em 47.021 habitantes. A Cidade de Deus era um conjunto habitacional construído em Jacarepaguá, nos anos 1960, para abrigar famílias que foram removidas de comunidades da Zona Sul.