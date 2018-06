Após três horas, termina depoimento de assassino de Glauco

Terminou por volta das 18 horas desta terça-feira, 16, o depoimento de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, o estudante que confessou ter matado o cartunista Glauco Vilas Boas e seu filho, Raoni, na Polícia Federal (PF) de Foz de Iguaçú. Segundo a PF, o interrogatório - que começou por volta de 15 horas - foi conduzido pelo delegado Archimides Cassão Veras Júnior, do Setor de Investigações Gerais da Delegacia Seccional de Osasco (SIG). Ele havia marcado uma entrevista coletiva para comentar o caso, mas acabou deixando a Superintendência da PF sem falar com a imprensa.

O assassino confesso foi preso no Paraná no último domingo, quando tentava fugir para o Paraguai em um carro roubado. A lista de crimes que o estudante teria cometido cresce. Nunes deve responder por duplo homicídio (assassinato de Glauco e Raoni), tentativa de homicídio e agressão, ocorridos na madrugada de sexta-feira.

Pelos crimes cometidos no domingo, ele acumularia acusações de roubo de carro, tentativa de homicídio, resistência à prisão, porte ilegal de arma e porte de drogas.

A transferência do preso para São Paulo depende de uma decisão da Justiça Federal do Paraná, que informa que o pedido ainda não foi feito. A Polícia de São Paulo também pretende indiciar o rapaz que dirigiu o carro usado por Nunes.

O estudante de Publicidade Felipe de Oliveira Iasi, de 23 anos, deve ser acusado de favorecimento pessoal ou de coautoria do crime, ocorrido na madrugada de sexta-feira, em Osasco, na Grande São Paulo. O indiciamento, de acordo com o delegado da SIG de Osasco, depende do depoimento de Nunes.

Texto atualizado às 20h10.