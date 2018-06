Após troca de tiros, um homem é preso em operação da PM do Rio

São Paulo, 9 - Um homem foi preso e cinco suspeitos detidos durante operação conjunta da Polícia Militar e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) no Rio de Janeiro. A operação, que começou às 6h da manhã desta quarta-feira, 9, tem como objetivo combater o tráfico de drogas e investigar roubos de veículos, informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar.

Uma varredura está sendo feita por agentes de três distritos policiais (41ºDP, 14ºDP e 9ºDP) da Polícia Militar e do Bope nos morros do Juramento, Chapadão e Pedreira, ambos na zona norte do Rio, na manhã desta quarta.

Conforme informações da Polícia Militar, assim que as guarnições da PM chegaram à comunidade do Juramento, houve troca de tiros com suspeitos por tráfico de drogas da região. Ninguém ficou ferido, mas uma pessoa foi presa portando dois fuzis. A PM não soube informar a identificação do homem, que foi levado para o 27 Distrito Policial de Vicente de Carvalho.

A PM informou também que na operação do Morro do Chapadão, agentes do Bope detiveram cinco suspeito de tráfico de drogas. O grupo foi levado para o 39º DP para prestar depoimentos.