Após uma década, Favela Pantanal ganha parque Depois de anos reivindicando melhorias para o bairro, a comunidade da Favela Pantanal, na zona sul, vai ganhar áreas de lazer. Hoje, a Prefeitura e o governo do Estado assinam um termo de cooperação para a criação do Parque Sete Campos, uma área com 188 mil metros quadrados, que terá quadras, teatro e local para exposições. Um dos objetivos da proposta é reduzir os índices de criminalidade na favela. O termo de cooperação prevê que o governo estadual, dono do terreno, deve ceder a área para o Município, que ficará encarregado da obra. "Vamos investir R$ 5,5 milhões. E a intenção é entregar tudo pronto até o final do ano", disse o subprefeito de Cidade Ademar, Beto Mendes, responsável pela região. O projeto executivo da obra deve ser concluído em 15 dias e a licitação, aberta até abril. "Se não houver problemas com o andamento da concorrência queremos começar a construir o parque em junho." Segundo o subprefeito, o projeto e parque têm o nome de Sete Campos, pois hoje existem sete campos de futebol de várzea no terreno. Depois das obras, eles darão lugar a quatro quadras esportivas, sete campos de futebol, uma piscina olímpica aquecida com energia solar, pistas de ciclismo, atletismo e caminhada, além de um teatro de arena para espetáculos. Uma área de 2 mil m² será destinada para exposições e outra de 1 mil m², onde serão construídas salas, será utilizada para cursos profissionalizantes. "As exposições devem ser de artesãos da região", declarou Mendes. O novo parque deve ser atração para 370 mil pessoas que moram no raio de 3 quilômetros do futuro parque.