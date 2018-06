Após vendaval, 13.200 moradores ainda estão sem luz no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Cerca de 13.200 clientes ainda estavam sem fornecimento de energia elétrica nesta segunda-feira, 1º, depois de um forte vendaval que atingiu parte do Rio Grande do Sul no fim de semana. Segundo a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE), que atende à grande parte do Estado, o vendaval prejudicou cerca de 50 mil clientes, em várias regiões.

As regiões atingidas são a de Pelotas, Rio Grande, Camaquã, região de Campanha, em Bagé, Porto Alegre e região metropolitana, onde os ventos atingiram neste domingo 40 km/h. A área menos prejudicada foi a do litoral norte do Estado, segundo a concessionária.

Segundo a CEEE, na região de Pelotas, os ventos chegaram em torno dos 100km/h. Os ventos fortes derrubaram várias árvores na rede elétrica, causando o rompimento dos cabos. De acordo com a empresa, a previsão é a de que seja restabelecido o fornecimento de energia para grande parte das regiões afetadas até o fim do dia.