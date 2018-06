Após ventania, 4,5 mil pessoas permanecem sem luz em BH Trinta e seis horas depois da ventania que atingiu Belo Horizonte e causou vários prejuízos pela cidade, mais de 4,5 mil pessoas estão sem energia neste domingo, 29. Esse número chegou a 80 mil logo após os ventos fortes. O fornecimento de energia foi interrompido na madrugada do último sábado, 28, por causa dos ventos fortes que atingiram a cidade, derrubando árvores e cortando cabos da rede elétrica. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) trabalha intensamente para restabelecer o serviço, que faltou principalmente nas regiões centro-sul, Barreiro e Venda Nova. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, 60 equipes estão nas ruas para tentar solucionar o problema. A maior dificuldade, segundo a assessoria de imprensa da Cemig, é que muitos fios foram cortados com a queda das árvores e é necessário ajuda do Corpo de Bombeiros para removê-las para que seja possível fazer o reparo da rede. A previsão é que a situação esteja totalmente normalizada às 18 horas deste domingo.