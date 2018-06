Aposentada morre de dengue hemorrágica em Araçatuba A dengue hemorrágica causou a morte da aposentada Orlanda Pedrogan de Araújo, de 66 anos, que estava internada havia 20 dias para se tratar da doença na Santa Casa de Araçatuba, interior de São Paulo. Orlanda morreu na última sexta-feira, 3, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. No atestado de óbito, divulgado na terça-feira, o pneumologista Flávio Roberto Garbelini, que cuidou da pacientes, confirma a dengue hemorrágica como causa da morte. A Vigilância Epidemiológica, no entanto, pretende esperar o resultado dos exames de sangue antes de confirmar a causa do óbito. Mas esta foi a segunda morte de pacientes com sintomas de dengue hemorrágica na região de Araçatuba em menos de uma semana. No domingo, 25, a dona de casa Lourdes de Fátima, de 50 anos, morreu em Andradina, também de parada cardíaca, quando procurava tratamento para a dengue hemorrágica. A região de Araçatuba concentra 925 dos 2.921 casos confirmados até sexta-feira em todo o Estado. Mato Grosso do Sul A próxima epidemia de dengue em Campo Grande será do tipo quatro, "muito mais grave da que estamos enfrentando atualmente, a do tipo três, hemorrágica". O alerta é do secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Luiz Henrique Mandetta, feito durante audiência pública realizada nesta quarta na Assembléia Legislativa, para discutir o avanço da doença no Mato Grosso do Sul. Ele explicou que "de 1990 até 1997, surgiu uma grande epidemia do tipo um em Mato Grosso do Sul. Depois, no período de 2002 e 2003 tivemos outra grande epidemia do tipo dois e este ano estamos vivenciando uma epidemia do tipo três. A tendência agora é surgir a epidemia do tipo quatro". Em todo Estado, segundo relatório da Secretaria Estadual de Saúde, foram notificados este ano 47.759 casos de dengue. Em Campo Grande, 31 mil casos. A média mantida desde janeiro último é de 18 casos por hora, ou um a cada três minutos. Colaborou João Naves