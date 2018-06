Aposentada sobrevive após passar 4 dias em buraco

A aposentada Maria Pereira Bastos, de 56 anos, foi resgatada, na tarde desta sexta-feira, 12, de um buraco na margem da rodovia BR-101, no município de Itabela. De acordo com seu relato, ela tentava chegar ao distrito de Monte Alegre, no município vizinho de Guaratinga, quatro dias antes, quando escorregou em um barranco e caiu no buraco. Com a queda, Maria teve uma fratura na perna, que a impediu de deixar o local.

Na tarde de sexta-feira, 12, funcionários de uma prestadora de serviços do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que trabalham na região ouviram o pedido de ajuda da aposentada e a encontraram. Maria, que passou os últimos dias apenas bebendo água da chuva, foi encaminhada para o Hospital Regional de Eunápolis em uma ambulância do Samu e passa bem.