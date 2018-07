Aposentado é encontrado morto por estrangulamento O aposentado Paulo Josuel de Andrade Barbosa, de 65 anos, foi encontrado morto por estrangulamento em sua casa, no Jardim Ademar de Barros, zona oeste de São Paulo, no início da noite de ontem. Em torno de seu pescoço havia um fio de telefone, com o qual Paulo Josuel foi estrangulado. O corpo foi encontrado por uma filha do aposentado. Além do estrangulamento, havia hematomas nas pernas e nas costas. Familiares de Paulo Josuel, que foi funcionário do IBGE, deram pela falta de dois revólveres, documentos, cartões de crédito e um telefone celular. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).