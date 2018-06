Aposentado mata a mulher a facadas O aposentado Orlando Fraga, de 69 anos, assassinou a mulher dele, Maria Teresa Cândida, de 59, com várias facadas, na noite de terça-feira. O crime ocorreu na casa em que eles moravam, na Rua Uranos, em Higienópolis, zona norte. De acordo com policiais, ele usou uma faca de cozinha e, ao confessar o assassinato, disse que agiu em legítima defesa. Fraga, que tem problemas de locomoção e usa muletas, passou uma procuração para a mulher receber seu pagamento. O aposentado contou para os policias que Maria Teresa ficava com todo o dinheiro. Ele disse ainda que era agredido constantemente com paneladas e vassouradas e decidiu reagir às agressões. Depois de dar a primeira facada, perdeu o controle e acabou matando a mulher. Pelo crime, Fraga pode ser condenado a até 10 anos de prisão.