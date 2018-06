Aposta da cidade de Mauá (SP) leva prêmio de R$ 80 milhões da Mega-Sena

Uma aposta da cidade de Mauá (SP) venceu o concurso 1545 da Mega-Sena, o maior realizado neste ano. O bilhete premiado vai receber a quantia de R$ 80.499.108,16. As dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira, 6, em Osasco (SP) foram: 04, 06, 11, 24, 45 e 48.

A quina saiu para 680 apostadores (prêmio de R$ 13.845,79) e a quadra, para 45.410 apostadores (prêmio de R$ 296,19).

O sorteio estava marcado para às 20h25, mas, devido a um atraso na apuração dos dados, aconteceu somente às 21h20. A arrecadação total do concurso foi de R$ 160.817.482,00.

A estimativa de premiação para o próximo concurso, que ocorre no sábado, 9, é de R$ 10 milhões.

A aposta mínima custa R$ 2 e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas agências lotéricas. Clientes da Caixa Econômica Federal que possuem acesso ao internet banking podem fazer apostas por meio do site do banco. (Atualizada às 22h52)