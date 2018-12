Aposta da Mega Sena da Virada pode ser feita até as 16h desta segunda-feira

SÃO PAULO - Apostadores tem até as 16h desta segunda-feira, 31, para fazer o jogo da Mega da Virada. Neste ano, o prêmio sorteado será de R$ 280 milhões para quem conseguir acertar as seis dezenas do sorteio principal. A aposta simples custa R$ 3,50.

Como o prêmio não acumula, o dinheiro também poderá ser dividido entre os apostadores que acertarem 5 ou 4 números.

Para se ter uma ideia do 'tamanho' da Mega deste ano, se o prêmio fosse pago em notas de R$ 50, o peso total seria de 4 toneladas. Se as notas fossem dispostas lado a lado, o percurso seria de 630 km.

"Não é aconselhável ficar andando com esse dinheiro por aí, pois o peso é de aproximadamente 4 toneladas. A coluna de notas arrumadas em uma única pilha teria altura de mais que 350 metros. Mas organizadas para ocupar uma área equivalente a uma cama de casal, a altura é de um metro e meio, não teria como colocar tanto dinheiro embaixo do colchão”, diz o professor da FGV EMAp Moacyr Alvim Silva.

O sorteio será realizado nesta segunda-feira a partir das 20h e será transmitido pela TV aberta.