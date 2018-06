SÃO PAULO- Uma aposta feita em Araraquara, no interior de São Paulo, acertou as dezenas do concurso 2.351 da Quina, realizado nesta quarta-feira, 21, em Ipameri (GO). O prêmio é de R$ 441 mil.

Acertaram a Quadra 121 apostadores (prêmio de R$ 2,7 mil) e fizeram o Terno 6.486 apostadores (prêmio de R$ 72). Os números sorteados foram: 08 - 12 - 48 - 52 - 60.