Aposta de Pernambuco leva sozinha prêmio de R$ 103 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, acertou as seis dezenas do concurso 2.306 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 103.029.826,38. De acordo com informações divulgadas pela Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado na agência lotérica Abreu e Lima Loterias. A premiação prevista era de R$ 100 milhões.

O sorteio foi realizado na noite de quarta-feira, 7, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê. As dezenas sorteadas foram as seguintes: 03 - 19 - 28 - 33 - 57 - 58.

No mesmo sorteio, a Quina registrou 258 apostas vencedoras. Cada uma receberá o prêmio de R$ 28.428,45. Já a Quadra teve 15.713 ganhadores, que receberão o valor de R$ 666,83 cada.

Para o próximo concurso (2.307), no sábado, 10, a estimativa de prêmio é de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas.