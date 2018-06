Aposta de Taboão da Serra leva sozinha R$ 16 mi da Mega-Sena

Apenas uma aposta, feita em Taboão da Serra (SP), acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 947 da Mega-Sena na quarta-feira, 27. O prêmio do sorteio, realizado em São Paulo, foi de R$ 16.035.424,27. Os números sorteados foram: 03 - 05 - 11 - 14 - 33 - 58. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a quina teve 95 acertadores, que vão receber, cada um, R$ 15.271,45. Já a quadra foi acertada por 8.955 apostadores, que vão receber R$ 162,01. Para o próximo sorteio, que será realizado no sábado, 1, o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.