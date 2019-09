Aposta única da Mega-Sena em Mato Grosso fatura R$ 43,2 milhões

SÃO PAULO - Uma aposta da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, faturou o prêmio de R$ 43,2 milhões da Mega-Sena do concurso 2191, realizado na noite desta terça-feira, 24. As dezenas sorteadas foram: 04 - 08 - 26 - 33 - 46 - 53.

Segundo a Caixa Econômica Federal, 104 apostas conquistaram a Quina e cada apostador receberá R$ 20.552,88. Outras 5.272 pessoas acertaram a Quadra e vão ganhar R$ 579,20.

Em razão da Mega-Semana da Primavera, o calendário de apostas foi alterado nesta semana. O próximo sorteio será na próxima quinta-feira, 26.

Últimas apostas vencedoras

O bilhete vencedor da Mega-Sena do concurso 2189 do dia 18 de setembro, saiu para uma aposta coletiva feita por funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados. O “bolão” acertou sozinho o prêmio de R$ 120 milhões. Os números sorteados foram: 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.

No dia 7 de agosto, um apostador do Rio de Janeiro levou sozinho R$ 30 milhões no prêmio da Mega-Sena do concurso 2.176. Os números sorteados no concurso foram: 08, 23, 25, 39, 43 e 44.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.