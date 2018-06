Apostador de Belém (PA) acerta sozinho na Mega-Sena

Um apostador de Belém do Pará acertou sozinho as seis dezenas sorteadas no concurso 1098 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 8. Ele vai receber R$ 2.656.519,77. Os 49 apostadores que fizeram a Quina vão receber R$ 29.430,83 e 3.434 que acertaram a Quadra receberão R$ 599,92. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado no dia 12, é de R$ 2,5 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram:

11 - 20 - 21 - 30 - 50 - 52