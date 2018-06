Apostador de Brasília ganha R$ 1,8 milhões da Mega-Sena

Um apostador de Brasília acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado, 14, e vai levar R$ 1, 8 milhões da Mega-Sena. As dezenas 06 - 08 - 38 - 50 - 53 - 59 foram sorteadas no concurso 1.056 da Mega-Sena, realizado pelo Caminhão da Sorte em Paranavaí, Paraná.

A Quina foi acertada por 23 apostadores, que vão receber R$ 44,1 mil cada um. Os 2.350 apostadores que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 432,53.

Milionária Federal

A primeira extração da chamada Milionária Federal - que uma vez por mês vai pagar R$ 1 milhão para o bilhete que acertar o 1º prêmio - já foi divulgada pela CEF. O concurso é o de número 4.328, mantendo a sequência da já tradicional Loteria Federal.

Segundo a Caixa, o primeiro prêmio saiu para bilhetes vendidos na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O sorteio foi realizado pelo Caminhão da Sorte, em Paranavaí-PR.

Os cinco prêmios principais - cujos valores correspondem ao total de séries da extração - foram sorteados para os seguintes bilhetes:

1º prêmio, para o bilhete 77.990, e seu valor é de R$ 1 milhão;

2º prêmio para o bilhete 21.12, e seu valor é de R$ 30 mil;

3º prêmio para o bilhete 41.933, e seu valor é de R$ 25 mil;

4º prêmio para o bilhete 22.179, e seu valor é de R$ 18 mil;

5º prêmio para o bilhete 68.227, e seu valor é de R$ 10,05 mil.