Apostador de Itapoá, SC, ganha sozinho na Mega-Sena

Um apostador catarinense da cidade de Itapoá foi o único a acertar as seis dezenas do concurso 1.046 da Mega-Sena sorteadas na noite de sábado, 7, em Itabuna, BA. O prêmio é de R$ 23.031.543,81. A quina pagará R$ 41.992, 34 para cada um dos 49 acertadores. A quadra paga R$ 422,08 e foi feita por 4.875 pessoas. A estimativa é de que o próximo concurso da Mega-Sena pague R$ 1,5 milhão. As seis dezenas sorteadas foram: 28, 40, 42, 54, 55 e 57. Quina Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 2.013 da Quina. A quadra saiu para 118 pessoas e cada uma receberá R$ 3.604,60. O terno pagará R$ 68,29 para cada um dos 8.305 acertadores. O valor estimado para o próximo concurso é de R$ 1 mi. As cinco dezenas sorteados são: 11, 18, 26, 27 e 66. Lotomania Ninguém acertou as 20 dezenas do concurso 904 da Lotomania. A estimativa é de que o próximo concurso pague R$ 1,5 mi. As dezenas são: 04, 18, 19, 20, 22, 27, 29, 31, 38, 43, 44, 48, 62, 64, 65, 67, 70, 85, 90 e 00. As premiações para as demais faixas foram: 19 acertos - R$ 32.010,77; 18 acertos - R$ 2.216,13; 17 acertos - R$ 111,49; 16 acertos - R$ 17,70. Ninguém ficou sem fazer acertos.