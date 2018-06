Apostador de Juiz de Fora (MG) leva R$ 7 milhões na Mega-Sena

SÃO PAULO - Um apostador de Juiz de Fora (MG) acertou as seis dezenas do concurso 1.349 da Mega-Sena e levou sozinho o prêmio de R$ 7,099 milhões. As dezenas sorteadas foram: 09 - 19 - 20 - 50 - 51 - 60.

No sorteio realizado na noite deste sábado, 24, 168 apostadores levaram a quina, com um prêmio de R$ 9,1 mil cada, e outros 7.012 faturaram R$ 312 cada por terem acertado a quadra.

Para o próximo concurso, a Mega da Virada, a Caixa Econômica Federal espera sortear R$ 170 milhões, mas o valor do prêmio pode ficar acima disso. As apostas do sorteio, que será realizado no último dia do ano, poderão ser realizadas até as 19h (de Brasília) do dia 31.