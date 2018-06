Apenas uma aposta, feita na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, acertou as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 17, do concurso 1.031 da Mega Sena. O bilhete será premiado com R$ 19.067.463,74. Os números sorteados são 24 - 33 - 40 - 43 - 46 - 49. A Quina foi acertada por 59 apostadores e cada um receberá R$ 31.380,11. A Quadra, com 5.508 acertadores, vai pagar R$ 336,14.