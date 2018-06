Apostador de São Paulo acerta sozinho a Mega-Sena

Uma única aposta, realizada na cidade de São Paulo, acertou as dezenas do concurso 1.049 da Mega-Sena a e vai receber premiação de R$ 1.636.050,81. Os números sorteados nesta quarta-feira, 18, em Aracati, no Ceará, foram: 02 - 05 - 17 - 29 - 34 - 52. A Quina foi acertada em 143 apostas e vai render a cada uma R$ 6.210,78. Com 6.295 acertadores, a Quadra vai pagar prêmio individual de R$ 141,09. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1.050) é de R$ 7.934.773,59, o que leva a expectativa de premiação para a extração deste sábado, dia 21, para R$ 10 milhões. A CEF informa ainda que o valor acumulado para o sorteio especial de Final de Ano já é de R$ 7.093.767,61.