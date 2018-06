Um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas do concurso 977 da Mega Sena e levou o prêmio de R$ 16.584.111,63. Os seis números sorteados na cidade de Goiás/GO são: 03 - 05 - 07 - 09 - 17 - 32. A Quina teve 452 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 3.767,10. E a Quadra foi acertada por 24.482 apostadores, cujo prêmio é de R$ 69,55. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso, sábado, é de R$ 1,3 milhão.