Apostador de São Paulo leva os R$ 22 milhões da Mega-Sena

SÃO PAULO- Um apostador de São Paulo acertou as seis dezenas do concurso 1231 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 13, em Balsas, no Maranhão. Ele levará R$ 22.383.261,66. O prêmio para o próximo jogo, marcado para quarta, deve chegar a R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram: 05-20-23-27-39-49.

161 apostadores acertaram a Quina e levaram R$ 14.975,94 cada um. Já a Quadra foi acertada por 9.961 pessoas, que ganharam R$ 345,79 cada.