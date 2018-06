Um apostador de São Paulo acertou os seis dezenas do concurso 925 da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 40.628.613,64. Os números sorteados nesta quarta-feira, 5, em Guarulhos são 08 - 22 - 36 - 37- 46 - 52. A Quina teve 132 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 21.261,85. E a Quadra foi acertada por 10.214 apostadores, cujo prêmio é de R$ 273,74. O prêmio do próximo concurso, que corre no sábado, é de R$ 1.200.000,00.