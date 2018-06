Apostador do ES ganha sozinho R$ 16 milhões na Mega-Sena

Um apostador da capital capixaba, Vitória, acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1.135 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira, 16, em Prudentópolis, no Paraná. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 16.270.571,71.

A Quina teve 127 acertadores. Cada um leva o valor de R$ 13.646,69. Já a Quadra foi feita por 9.233 apostadores e cada um ganhou o valor de R$ 268,15.

Os números sorteados foram: 04-05-06-19-23-39.