Apostador do Espírito Santo ganha R$ 10 mi na Mega Sena O prêmio de R$ 10.840.760,96 da Mega Sena, sorteado na noite de quarta-feira, 25, em Itapetininga, no interior de São Paulo, saiu para um apostar do Espírito Santo, que acertou sozinho as seis dezenas do concurso: 39 - 40 - 42 - 47 - 59 - 60. Enquanto isso, 34 apostadores ganharam quase R$ 26 mil por terem acertado cinco das seis dezenas sorteadas e 2.296 vão receber R$ 383,23 por terem apostado em quatro dos números sorteados. O próximo sorteio da Mega Sena será realizado no sábado, 28, e deve pagar R$ 1 milhão. No sorteio da Quina, um apostador do Rio Grande do Sul acertou as cinco dezenas sorteadas e vai receber R$ 748.635,64, sendo que outros 163 apostadores acertaram quatro dezenas sorteadas e poderão sacar R$ 2.809,01. Confira o resultado oficial dos concursos no site da Caixa Econômica Federal.