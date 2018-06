Apostador do Rio acerta sozinho na Mega-Sena

Uma única aposta, realizada em Nilópolis, no Rio, acertou as seis dezenas do concurso 1.069 da Mega-Sena e ganhou R$ 36.400.425,15. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 29, em Imbituva-PR.

A Quina teve 275 acertadores, que levarão o prêmio individual de R$ 11.807,55. A Quadra vai pagar R$ 284,80 a cada um dos seus 16.287 acertadores.

A Caixa Federal informa que o valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1.070) é de R$ 13.750.399,77, o que faz a expectativa para o concurso do dia 2 de maio, sábado, chegar a R$ 17 milhões. O acumulado para o concurso especial de fim de ano já é de R$ 14.495.810,71.

Os números sorteados: 09 - 17 - 28 - 45 - 49 - 53