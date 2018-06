Apostador do Rio ganha sozinho os R$ 13 milhões da Mega-Sena

Um apostador da capital fluminense acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1005 da Mega-Sena e vão receber o prêmio de R$ 12.989.451,54. Os números sorteados na quarta-feira, 17, em São Mateus do Sul, no Paraná, foram os seguintes: 04 - 06 - 12 - 37 - 41 - 42. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A quina teve 67 acertadores que vão levar R$ 19.748,63 cada um. A quadra pagará R$ 225,37 a 5.871 ganhadores. O valor acumulado para o próximo concurso de final zero (1010) é de R$ 1.532.077,96. Já o valor acumulado para o concurso especial de final de ano atingiu R$ 4.981.567,17. A estimativa de prêmio para concurso deste sábado, 20, é de R$ 1,5 milhão.