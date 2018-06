Apostador do Sul acerta dezenas da Mega Sena A Caixa Econômica Federal está divulgando o rateio do concurso de número 862 da Mega Sena, sorteio realizado neste sábado, 28, em Itapetininga, São Paulo, pelo Caminhão da Sorte, cujos números sorteados são: 02 - 08 - 11 - 12 - 19 - 35. Um apostador do Rio Grande do Sul acertou as dezenas da Sena e vai receber o prêmio de R$ 1.152.211,30. A Quina teve 99 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 6.650,57. Já a Quadra foi acertada por 5.632 apostadores, cujo prêmio é de R$ 116,46. A CEF relembra que para o próximo concurso com final 5 (865) o prêmio já está acumulado em R$ 3.120.685,64. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso é de R$ 1.000.000,00. Quina e Lotomania acumulam São Paulo, 28 - A Caixa Econômica Federal também sorteou neste sábado o rateio do concurso de número 1744 da Quina. Os números sorteados são: 02 - 22 - 31 - 64 - 75. Nenhum apostador acertou as cinco dezenas da Quina e o prêmio acumulou em R$ 649.904,39. A Quadra foi acertada por 87 apostadores e seu prêmio é de R$ 4.259,95. Já o Terno teve 5.511 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 89,33. A estimativa de prêmio para a Quina no próximo concurso é de R$ 1.100.000,00. O concurso 718 da Lotomania também acumulou. Foram sorteados os números: 02 - 09 - 21 - 31 - 41 - 42 - 46 - 48 - 52 - 59 - 68 - 70 - 71 - 72 - 75 - 81 - 82 - 94 - 95 - 98. Ninguém acertou as 20 dezenas - nem a faixa de Zero acerto - da Lotomania e o prêmio ficou acumulado em R$ 2.237.255,49. Tiveram 19 acertos 7 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 38.155,31; tiveram 18 acertos 125 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 2.136,70; tiveram 17 acertos 1.126 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 118,15; e tiveram 16 acertos 7.288 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 18,26. A estimativa de prêmio para 20 acertos no próximo concurso é de R$ 2.700.000,00.