Apostador leva sozinho prêmio de quase R$ 34 milhões da Mega-Sena

Um apostador de Viçosa do Ceará (CE) levou sozinho o prêmio da Mega-Sena deste sábado (13), de quase R$ 34 milhões (R$ 33.905.517,49). O sorteio do concurso 1.433 foi realizado em Toledo, no Paraná. Para o próximo sorteio, no dia 17 de outubro, a Caixa Econômica Federal estima o prêmio de R$ 2 milhões.

Os números sorteados foram: 04, 13, 14, 40, 46 e 52. Além do vencedor da bolada, 124 pessoas ganharam na Quina, levando a quantia de R$ 26.342,96 cada uma. Na Quadra, ganharam 9.358 pessoas, levando R$ 498,66 cada uma.

Para a Mega-Sena da Virada, que costuma sortear grandes valores, estão acumulados R$ 42.942.062,39 até o momento, informa a Caixa.