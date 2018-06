Apostador leva sozinho R$ 14,8 milhões da Mega-Sena

Apenas um apostador acertou as seis dezenas do concurso 1145 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, 16, pela Caixa Econômica Federal, na cidade de Torres, Rio Grande do

Sul, e recebeu o prêmio de R$ 14.836.725,73.

As dezenas sorteadas foram 03 -16 -19-24- 33- 60. Cento e vinte e nove apostadores acertaram a quina e receberão o prêmio de R$ 13095,79. Outros 8.734 jogadores receberão R$ 276,31 por terem acertado quatro dezenas. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, a ser realizado no dia 20 de janeiro, é de R$ 2 milhões.

Quina

Nenhum jogador acertou as cinco dezenas do concurso 2198 da Quina, sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste sábado. Os números foram 06-17-66-67-75. A quadra foi feita por 43 apostadores, que receberam R$ 8.149,06. Já 4.575 acertaram o terno e levaram o prêmio de R$ 109,41.

Loteria federal

A extração 04416 da Loteria Federal também foi sorteada na noite de ontem sexta-feira, em Torres (RS). Confira os números e o valor de cada faixa de premiação.

1º 65.936 - R$ 1.000.000,00

2º 31.431 - R$ 32.000,00

3º 51.777 - R$ 27.000,00

4º 18.502 - R$ 14.300,00

5º 54.184 - R$ 12.720,00