Apostador mineiro fatura sozinho o prêmio da Mega-Sena

Um apostador da cidade mineira de Sete Lagoas acertou as seis dezenas do concurso 1128 da Mega-sena, sorteado neste sábado, 21, em Rio Negro, no Paraná. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 1.903.809,92. A Quina teve 43 acertadores. Cada um leva o valor de R$ 24.034,81. Já a Quadra foi feita por 3.389 apostadores e cada um ganhou o valor de R$ 435,65.

Abaixo os números sorteados:

08 - 16 - 24 - 39 - 52 - 60