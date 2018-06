Apostador mineiro leva sozinho mais de R$ 23 mi da Mega-Sena

Um apostador da cidade mineira de Montes Claros acertou as seis dezenas do concurso 1.133 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira, 9, em Votuporanga, no São Paulo. O ganhador vai levar o prêmio de R$ 23.878.446,59.

A Quina teve 111 acertadores. Cada um leva o valor de R$ 19.679,60. Já a Quadra foi feita por 8.648 apostadores e cada um ganhou o valor de R$ 360,84.

Os números sorteados foram: 05-10-16-21-39-58.

Virada

A Caixa Econômica Federal (CEF) fez uma nova estimativa para o prêmio da Mega Sena da Virada, que será sorteado no dia 31 de dezembro. A previsão é pagar R$ 91 milhões, segundo informou na quarta-feira o vice-presidente do banco, Moreira Franco. Ele explica que esse valor tem condições até de chegar aos R$ 100 milhões, não só pela arrecadação, mas também porque desde o começo de 2009, 5% do valor destinado a prêmios de todos os concursos têm sido reservados para a Mega-Sena da Virada.

Esse será o maior prêmio da história das loterias do Brasil e da América Latina. De acordo com Franco, a estimativa inicial para o prêmio, que era de R$ 85 milhões, será facilmente superada diante do grande movimento nas lotéricas de todo o País desde 30 de novembro, quando foram abertas as apostas.

O prêmio da Mega-Sena da Virada não poder acumular. Se ninguém acertar as seis dezenas, a quantia será distribuída entre os que acertarem cinco números. As apostas estão abertas e poderão ser feitas até a véspera do sorteio.

Atualizado às 11 horas