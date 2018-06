Apostador queima bilhete e tenta provar ser vencedor da Loto O comerciante gaúcho Cleber das Neves Saraiva, 40 anos, está ameaçado de perder o prêmio da Lotomania que ganhou no dia 27 de dezembro por ter se descuidado na comemoração. Ao saber que havia acertado 19 dos 50 números marcados, ele vibrou amassando o bilhete. Depois, na tentativa de alisar o papel com um ferro de passar roupa, acabou escurecendo o extrato da aposta. Como os números ficaram invisíveis, Saraiva não consegue provar que tem direito aos R$ 25 mil do rateio. Morador de Rio Grande, na zona sul do Rio Grande do Sul, o comerciante contava com o dinheiro para comprar uma caminhonete nova para o trabalho. Depois de apresentar seu caso à Lotérica Timão, onde fez a aposta, Saraiva teve de encaminhar o bilhete para uma perícia da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Apesar do contratempo, ele não perde o otimismo e acredita que será reconhecido como ganhador do prêmio.