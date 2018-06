Apostadores de SP ganham quase R$ 5 mi na Mega Sena Três apostadores de São Paulo vão dividir o prêmio de R$ 4.966.312,44 sorteado no concurso 851 da Mega Sena na noite de quarta-feira, 20, na cidade de Altinópolis, interior do Estado. Os números sorteados foram 03-16-19-32-35-58, segundo informações do site da Caixa Econômica Federal. As 177 pessoas que acertaram a quina vão receber R$ 6.635,61 cada uma e os 7.593 apostadores que acertaram quatro dos números sorteados vão receber R$ 154,10. O próximo concurso da Mega Sena será realizado no sábado, dia 24. Confira o resultado da Mega Sena no site da Caixa.