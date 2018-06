Apostadores do PA e SP ganham os R$ 5 milhões da Mega-Sena

Dois apostadores acertaram as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena na quarta-feira, 1º, e vão dividir o prêmio de R$ 5 milhões. Um apostador de Belém, no Pará, e outro de Barueri, em São Paulo, acertaram as dezenas 01 - 06 - 12 - 29 - 34 - 58 e vão receber R$ 2.591.825,61 cada um. Veja também: Números mais escolhido pelos apostadores Confira os resultados das loterias A quina teve 111 acertadores que vão levar R$ 9.027,57 cada um. A quadra pagará R$ 197,14 a 5.083 ganhadores. O valor acumulado para o concurso especial de final de ano atingiu R$ 5.961.411,68. A estimativa de prêmio para concurso deste sábado, 4, é de R$ 8 milhões. Lotomania Ninguém atingiu os 20 acertos no concurso 867 da Lotomania e o prêmio principal acumulou em R$ 3.807.906,88. Já a faixa de zero acerto saiu para duas apostas feitas em Pinhais, no Paraná, e em Itajaí, em Santa Catarina. Os donos de cada bilhete vão receber R$ 84.430,28. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 10 - 12 - 16 - 21 - 22 - 25 - 31 - 32 - 37 - 42 - 43 - 53 - 67 - 76 - 79 - 85 - 86 - 92 - 94 - 99.