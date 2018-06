Palavras de um amigo de José Serra ao analisar pesquisas qualitativas recentes: "A situação é complicada, mas há um fio de esperança." A confiança está no fato de que o eleitorado "não tem uma visão ruim do Serra", apesar de muitas vezes se mostrar determinado a votar "em quem o Lula recomenda". Na etapa final da campanha, as apostas tucanas são a classe média urbana, possivelmente mais sensível a episódios como a quebra de sigilo de pessoas ligadas a Serra, e os Estados onde o PSDB tem chances reais de vitória.