Apreendida droga no Rio com símbolo das Farc Policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) apreenderam 15 quilos cocaína e dois quilos de material químico utilizado para misturar a droga, na manhã desta quarta-feira, na Favela Beira-Mar, reduto do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que cumpre pena no presídio de segurança máxima de Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo. O símbolo das Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), grupo guerrilheiro com quem ele negociava a troca de cocaína por armas, estava escrito na embalagem da droga. O material estava enterrado em um galinheiro abandonado, onde a polícia também encontrou munição para revólver e fuzil, quatro carregadores e um fuzil 7.62 mm com a sigla do Comando Vermelho e o nome ?Bill?, apelido de Sandro Mendonça Nascimento. Segundo a polícia, ele pertence à quadrilha de Beira-Mar e, com a prisão do líder do CV, passou a comandar os pontos de venda de drogas na área. Policiais civis da 21ª DP (Bonsucesso) apreenderam outros três quilos de cocaína e um fuzil Uzi em um barraco na Vila do João, no Complexo da Maré, na zona norte.