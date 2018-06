Apreendidas 200 toneladas de mercadorias ilegais em São Paulo

Uma operação em conjunto da Receita Federal com a Polícia Federal apreendeu no começo da tarde desta sexta-feira, 26, grande quantidade de mercadorias contrabandeadas, no Pari, zona norte da capital paulista. De acordo com a PF, a mercadoria tinha como procedência a cidade de Vitória (ES). Veja também: Receita apreende produtos contrabandeados na 25 de Março Receita faz operação em shopping da Avenida Paulista Operação Anubis apreende mais de R$ 1,5 milhão em produtos Segundo nota da Receita Federal, o depósito tem 3,8 mil metros quadrados e nele foram encontradas 200 toneladas de mercadorias importadas, entre brinquedos, utilidades domésticas, bolsas e roupas. A Receita acredita que os objetos iriam abastecer lojas e boxes dos shoppings da capital. O nome da operação é de inspiração egípcia: Anúbis é o nome de um Deus egípcio que fazia uma espécie de julgamento entre as boas e más ações. "A idéia foi associar a atuação do Estado na coibição dos crimes", explicou Fábio Eduardo Boschi, coordenador da operação, que teve início no dia 16 de setembro. A Receita Federal não divulgou um novo balanço sobre os 11 dias de operação, mas estima que já foram apreendidas mais de R$ 25 milhões em mercadorias. (Com Elaine Patricia Cruz, da Agência Brasil) Atualizado às 20 horas para acréscimo de informações