Apreendidas 216 mil unidades falsas de cola instantânea Fiscais da Alfândega do Porto de Santos, no litoral sul paulista, apreenderam 216 mil unidades falsificadas do adesivo instantâneo Loctite SuperBonder®. O produto estava dentro de um contêiner que tinha como destino o porto de Montevidéu, no Uruguai, e foi localizado na última quarta-feira pelo Grupo de Operações Especiais e Marítimas da Alfândega. Além da cola SuperBonder falsificada, o contêiner também continha relógios e outros materiais falsos. Esta foi a terceira maior apreensão de pirataria do adesivo instantâneo, fabricado pela Henkel, já feita no Brasil. Também no porto de Santos, a equipe da Alfândega conseguiu realizar duas outras apreensões, de 1,25 milhão de unidades cada. A Confederação Nacional da Indústria estima que anualmente o Brasil perde US$ 27,2 bilhões com ações de pirataria. Também houve grandes apreensões do produto pirata em São Paulo, Curitiba, Nova Iguaçú (RJ), Belo Horizonte, Recife, Maceió, Vitória e Campo Grande.