Apreendidos 200 kg de maconha em caixas de chá Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos, na tarde desta segunda-feira, no pátio de uma empresa de transportes localizada no bairro da Lagoinha, em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. A droga, vinda da cidade de Ponta Porã (MS), estava camuflada em caixas de chá. A apreensão foi realizada por policiais federais que pretendiam deter os traficantes, mas durante a campana feita em frente à transportadora, nenhum deles apareceu. Por isso, não foram divulgados os nomes da empresas de transporte envolvidas. Em julho no ano passado, outro montante da droga foi apreendido de jeito similar.