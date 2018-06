Apreendidos 21 kg de cocaína em fundo falso de carro em MS

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira, 13, quase 21 quilos de cocaína que estavam sendo levados em fundo falso de um carro que trafegava na altura do quilômetro 67, da BR-463, em Mato Grosso do Sul, a 25 quilômetros da fronteira com o Paraguai. De acordo com a PRF, a droga foi encontrada por volta das 5 horas, após abordagem ao veículo conduzido pelo desempregado Márcio Resqueti Pinto, de 18 anos, morador em Ponta Porã, também em Mato Grosso do Sul. Em busca no carro, os policiais encontraram a quantia de 26 tabletes de cocaína, em compartimento de "fundo falso", escondido no painel do veículo, sob o porta-luvas. Diante do flagrante, o motorista afirmou ter pego a droga em Ponta Porã e que a mesma seria levada para a capital paulista. Ele receberia R$ 5 mil e entregaria o entorpecente na estação rodoviária de Barra Funda, onde uma pessoa iria procurá-lo falando uma senha. Condutor, veículo e entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Ponta Porã para as devidas providências.