Apreendidos 8,5 kg de cocaína em Cumbica Numa operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal, foram realizadas três apreensões de cocaína entre o fim da noite de ontem (domingo) e o início desta madrugada, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, na cidade de Guarulhos, na região metropolitana. Segundo informações iniciais do delegado José Grivaldo de Andrade, da Delegacia da PF no aeroporto, por volta da 1 hora duas bolivianas foram presas antes de embarcar num vôo da Varig com destino a Madri, na Espanha. Elas haviam engolido cápsulas de látex com cocaína e escondido o restante nas roupas íntimas, totalizando cerca de 2 quilos da droga. As bolivianas estão num hospital onde passaram por exames de raio-x. Na segunda apreensão da mesma droga realizada no aeroporto, à meia-noite, duas brasileiras foram presas quando pretendiam embarcar num vôo da KLM para Berlim, na Alemanha. As duas são do Mato Grosso do Sul e levavam a droga presa por plásticos e fitas adesivas grudadas nas pernas sob as roupas. O delegado informou que são aproximadamente 4 quilos da droga. Por volta das 23 horas de ontem (domingo) dois paraenses foram flagrados com cerca de 2,5 quilos de cocaína quando iam para Amsterdã, na Holanda, pela companhia aérea Ibéria. Eles levavam a droga espalhada pelo corpo sob as roupas e presa em "saquinhos" plásticos aderidos à pele.