Apreendidos no Porto de Santos 520 Kg de cocaína A Alfândega do Porto de Santos e a Delegacia de Polícia Federal em Santos fizeram hoje a maior apreensão de cocaína já realizada no porto. Foram apreendidos 520 kg da droga que estavam em dois contêineres, escondidos dentro de fogões. Eles seriam embarcados para a Espanha, segundo informou um funcionário da alfândega. A segunda maior apreensão no porto ocorreu em março deste ano, quando a polícia encontrou 249 kg de cocaína oculta em um carregamento de pedras.O material seria embarcado para a Nigéria.