Apreendidos R$ 20 mi em itens falsificados A Receita Federal do Rio apreendeu no porto 40 toneladas em roupas e acessórios falsificados, entre os quais 300 mil relógios, avaliadas em R$ 20 milhões, que estavam em dois contêineres de uma empresa do Rio. O prejuízo no recolhimento de impostos seria de até R$ 5 milhões. A Receita não informou o nome da empresa nem dos donos.